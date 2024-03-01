"التموين" تعلن رسميًا أسعار الألبان والأجبان -(مستند)

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الرسمية لسلع الألبان والجبن بالجنيه المصري.

ووفقا لمنشور رسمي من الوزارة فإن الأسعار جاءت كالآتي:

- لتر اللبن كيس بلاستيك 40 جنيه في شركة جهينة، و 42 جنيه في عبور لاند.

- 500 ميلي لبن 22 جنيه في شركة جهينة، و20 جنيه لعبور لاند.

- علبة تتراباك 1 كيلو 88 جنيه شركة عبور لاند، و85 جنيه لدومتي.

-500 جرام 45 جنيه لعبور لاند و 42 جنيه في دومتي.

- 250 جرام 24 جنيه لعبور لاند و20 جنيه لدومتي.

- 125 جرام بسعر 13 جنيها في عبور لاند، و11 جنيها دومتي.

- 80 جرام بسعر 8 جنيهات في عبور لاند و7 جنيهات في دومتي.

وبحسب منشور رسمي لوزارة التموين فإن أقصى سعر لكيلو لبن كيس 42 جنيه، بالإضافة إلى أن أقصى سعر كيلو جبنة فيتا 88 جنيه.