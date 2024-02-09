"الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا السبت - بيان بالدرجات

القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 12

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 22 10

العريش 20 09

رفح 19 08

رأس سدر 23 11

نخل 19 03

كاترين 15 00

الطور 23 12

طابا 29 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 09

السلوم 20 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 07

سوهاج 24 07

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 11

الوادي الجديد 25 07

أبوسمبل 26 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 27 17

المدينة المنورة 27 15

الرياض 23 13

المنامة 22 18

أبوظبي 24 17

الدوحة 23 18

الكويت 23 14

دمشق 16 05

بيروت 18 13

عمان 14 05

القدس 15 05

غزة 18 11

بغداد 19 13

مسقط 25 23

صنعاء 24 10

الخرطوم 33 18

طرابلس 24 15

تونس 18 11

الجزائر 15 10

الرباط 20 10

نواكشوط 34 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 03

إسطنبول 22 06

إسلام آباد 22 05

نيودلهي 21 08

جاكرتا 31 24

بكين 07 03-

كوالالمبور 35 23

طوكيو 12 03

أثينا 18 11

روما 15 10

باريس 11 07

مدريد 10 04

برلين 10 06

لندن 11 06

مونتريال 08 03

موسكو 12- 20-

نيويورك 15 08

واشنطن 16 07

أديس أبابا 24 15