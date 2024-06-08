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القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال فيلم "رفعت عيني للسماء" -(صور)

11:07 م السبت 08 يونيو 2024
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء
  • عرض 9 صورة
    تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسماء

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كتب- عمرو صالح:
تصوير- هاني رجب:

كرم المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، اليوم السبت، فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم “رفعت عيني للسماء” الفائز بالجائزة الأولى بمسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.

الجدير بالذكر أن الفيلم يدور حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهم المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، شوارع قريتهم الصغيرة بمحافظة المنيا لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهم كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

يضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود، وهايدى سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير

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رفعت عيني للسماء حقوق الإنسان مشيرة خطاب تكريم الفنانين
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