أباظه: القمة المصرية الأذربيجانية تعكس تنامي دور مصر الإقليمي والدولي



كتب- نشأت علي:

قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأذربيجاني، تأتي في توقيت مهم لتعكس دور مصر الإقليمي والتحرك مع كافة البلاد والدول من أجل حشد الدعم العالي لصالح دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف "أباظة"، أن اللقاء أيضا يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر أذربيجان حيث تعد من الدول المهمة والأغنية بالعديد من الموارد إضافة كسوق مهم وجديد من أجل دعم العلاقات الاقتصادية.

وأكد وجيه أباظة إن العلاقات مع أذربيجان لها أبعاد سياسية في إطار تحركات الرئيس للدعم السياسي العالمي للقضية الفلسطينية وحشد الرأي العام الدول حيث شدد الرئيس السيسي خلال اللقاءات على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني و التزام مصر التاريخي وبقضايا الأمة العربية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأشار وجيه أباظة إلى أن مصر تدعو للسلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة السعي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وأوضح أن الرئيس السيسي يستغل كافة المحافل الدولية ولقاءاته المستمرة مع قادة العالم لبحث القضية الفلسطينية وعرض رؤية مصر بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ووقف إطلاق النار وهو ما أدى لنجاح كبير عالميا أدى لإعلان الكثير من الدول الاعتراف بالدولة إلى لفلسطينية.

وأكد أن الرئيس السيسي يسعى أيضا للتحرك في كل دول العالم لفتح أسواق جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وجذب الاستثمار الرئيس في كافة تحركاته هدفه المواطن المصري وتأمين السلع الاستراتيجية والغذائية من مصادر متعددة.