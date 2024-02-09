وزير النقل يوجه بإنهاء العمل بمشروع القطار السريع وفقا لقياسات الجودة العالية

القاهرة - أ ش أ

وجه وزير النقل كامل الوزير بتنفيذ أعمال مشروع القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين - مرسى مطروح)، وفقا لقياسات الجودة العالية، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط.

جاء ذلك خلال تفقد كامل الوزير، مواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين - مرسى مطروح) وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام؛ حيث تضمنت الجولة التفقدية المشروع في المسافة من رأس الحكمة وحتى برج العرب بطول 180 كم.

وأكد وزير النقل أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع "سيسترا" الفرنسي.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطات رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن، حيث تقع هذه المحطات في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، كما تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، ثم توجه لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطات العلمين وهي محطة للقطار السريع، ثم محطة الحمام (محطة إقليمية)، بالإضافة إلى محطة برج العرب.

واستعرض الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ أو تشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

وتابع الوزير مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة وكذلك أعمال تنفيذ 2 كوبري مسار (برج العرب والرويسات).