الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور أول مارس المقبل

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الزيادات المالية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي سيتم تطبيقها بدءًا من الأول من مارس المقبل.

وذكر الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" بقناة الحياة، أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تناولت تفاصيل تطبيق هذه الحزمة وزيادة الحد الادنى للأجور مع التأكيد على مناقشة كل العناصر المتعلقة بالميزانية والتمويل.

وأضاف متحدث الوزراء، أن الحكومة شكلت لجنة من المتخصصين القانونيين والفنيين لتقييم العروض الاستثمارية التي من المتوقع أن تجلب إيرادات كبيرة من العملة الصعبة، موضحًا أن هذه اللجنة ستعمل بالتعاون مع مكتب محاماة دولي لضمان أفضل تنظيم للعقود.

وأكد على أن عملية اختيار المكتب القانوني العالمي جارية وأن الحكومة ستعتمد على مكاتب ذات سمعة طيبة وخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن البيان الذي صدر اليوم يهدف إلى توفير الاطمئنان للمواطنين ودعم جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، على أنه مع اختتام المفاوضات، سيتم الإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بها.