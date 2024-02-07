إعلان

BBC

بحضور وزير المجالس النيابية.. تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين

01:29 م الأربعاء 07 فبراير 2024
  • عرض 5 صورة
    تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين
  • عرض 5 صورة
    تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين
  • عرض 5 صورة
    تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين
  • عرض 5 صورة
    تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين
  • عرض 5 صورة
    تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

بدء أجتماع لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنه اجتماعا لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.

وبدأ الاجتماع مشترك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

وحضر ممثلي الوزرات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير المجالس النيابية قانون حقوق المسنين لجنه التضامن الاجتماعي مجلس النواب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل لقاء وزير العمل مع العِمالة المصرية الموسمية المُرشحة للعمل في موسم الحج 2024

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مصدر مسؤول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات
وفاة الشاعر مجدي نجيب بعد صراع مع المرض
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار