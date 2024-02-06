نشرة التوك شو| تفاصيل اجتماع مدبولي مع مسئولي البنك الدولي و"حماية المستهلك" يوجه رسالة للمواطنين

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الاثنين، العديد من الموضوعات كان أبرزها الحديث عن انخفاض أسعار الذهب، وتراجع سعر الدولار، وتفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع مسئولي البنك الدولي.

ويرصد مصراوي أبرز ما تناولته برامج التوك شو، مساء الاثنين، على النحو التالي:

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع مسئولي البنك الدولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة.

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حماية المستهلك" يطالب المواطنين الإبلاغ عن حجب السلع أو ارتفاع الأسعار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، شن حملة رقابية مكبرة وموسعة على المحال التجارية والأسواق بمناطق حدائق الأهرام وفيصل والهرم بنطاق محافظة الجيزة، لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات أو حجب للسلع.

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لوجستية".. الغرف التجارية تكشف أسباب عدم توافر السكر في الأسواق

أكد علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس، وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة، ثم ضخه عبر شبكات التوزيع وجاري حلها الآن.

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إبراهيم عيسى: مصر مش محتاجه 22 مليار دولار لتنتهي أزمتها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دخول مبلغ 22 مليار دولار من الاستثمار في "رأس الحكمة" مهم للغاية ونتمنى أن يدخل مصر في الساعات القريبة، قائلا: "من يتصور أن هذا المن والسلوى نزل من السماء عليه أن يراجع نفسه.. مصر مش محتاجة 22 مليار دولار لتنتهي أزمتها.

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وزير الزراعة: نجري حصرًا للمحاصيل الزراعية بـ"الذكاء الاصطناعي"

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التحول الرقمي لابد أن تتداخل بها كل قطاعات الدولة والانتقال بكل الأنشطة اليه، مشددًا على أن مسائلة التحول الرقمي كان مهم وتم البدء بتطوير كارت الفلاح ليكون هناك حوكمة صحيحة ووصل الدعم لمستحقيه.

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"منتجي الدواجن" يكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ بعد هبوط الدولار

علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تراجع أسعار الخامات والأعلاف وموعد تأثيرها على الأسعار، قائلا: "بالفعل بدأنا نشهد تراجعات في أسعار الأعلاف بواقع 4 آلاف جنيها في الفول الصويا و1000-1500 للذرة بتأثر مباشر لسعر صرف الدولار.

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