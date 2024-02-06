عمرو أديب تعليقًا على تراجع الدولار: "أهم شيء سعر الأكل والشرب ينزل"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الضروري اتخذا الحكومة تحركات رسمية لاستمرار انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، قائلا: "الدولار على الأرض خلص عليه، لأنه لو قام تاني في الدور التحتاني هيكون في مشكلة".

وأكد: "أرى أن هناك تأثير لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي على أسعار السلع، مضيفا: "في ناس عايزة تزق الدولار فوق الـ60، وناس عايزة تزق الدولار تحت الـ 50.. في معركة بين الطرفين".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، على ضرورة القضاء على تجار السوق السوداء، معلقا: "خلص على مشمش اللي في السوق.. كل الناس مستنية أمارة عشان تنزل الأسعار"، مبينا أن الدولة تعمل على توفير عدة مصادر للحصول على الدولار.

وأوضح، أن أهم حاجة سعر الأكل والشرب هو اللي ينزل.. مش مهم دهب ولا عربيات"، لافتا إلى أن سعر المواد الغذائية ارتفعت اليوم رغم انخفاض سعر الدولار.

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