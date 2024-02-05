"حماية المستهلك" تطالب المواطنين الإبلاغ عن حجب السلع أو ارتفاع الأسعار

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، شن حملة رقابية مكبرة وموسعة على المحال التجارية والأسواق بمناطق حدائق الأهرام وفيصل والهرم بنطاق محافظة الجيزة، لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات أو حجب للسلع.

وطالب موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، رئيس جهاز حماية المستهلك، بشن مثل هذه الحملات خاصة في الوقت الحالي، قائلا: "هو في سلعة تزيد 40 جنيه في أسبوع؟!، لابد من وجود رقابة في السوق، المواطن لا يتحمل كل يوم زيادة في السلع".

وناشد أحمد موسى، المواطنين بضرورة التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن المخصص للجهاز 19588 حال حجب أو ارتفاع الأسعار.

من جانبه قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن زيادة الأسعار دون مبرر خلال فترة وجيزة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار، يجعل الأمر مقصودًا.

وتابع: "هناك توجيهات بالتواجد مع المواطنين في الأسواق والتصدي لكل من لا يلتزم بتحديد أسعار السلع، كما أن ارتفاع الأسعار أو حجبها يعد خيانة للوطن".

وأكمل: "هناك حملات كاملة في كل المحافظات للتصدي وردع أي تاجر يقوم برفع الأسعار"، موضحًا أن أبرز المخلفات التي يتم رصدها تتمثل في وجود سلع بدون فاتورة، عدم وضع الأسعار على السلع، أو سلع منتهية الصلاحية".

وشدد على أن المواطن شريك أساسي في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، ولا يمكن أن يغطي الجهاز كافة أنحاء الجمهورية، ويمكن للمواطن التواصل مع الجهاز من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو عبر خدمة الواتس آب 01000000329.

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