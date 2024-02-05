وزيرا "الكهرباء" و"التعاون الدولى" يتفقدان توسعات محطة كهرباء غرب القاهرة

قبل يوم من ختامه.. معرض الكتاب يقترب من 4.5 مليون زائر

كتب- محمد صلاح:

تفقد وزيرا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، يرافقهما المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء لتفقد توسعات محطة كهرباء غرب القاهرة قدرة 650 ميجاوات.

وكان فى استقبالهما المهندس طارق عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لانتاج الكهرباء، حيث استعرض مراحل تطور مشروع توسعات غرب القاهرة 650 ميجاوات خلال تقديمه شرح توضيحي عن المشروع فى حضور المهندس علي أحمد ندا المهندس المقيم للمشروع أعقبها عمل جولة تفقدية بالمحطة والتي دخلت الخدمة فعليا في 8 اغسطس 2021.

وتم التعريف خلال كلمة رئيس الشركة بكافة الإمكانيات الموجودة بالمحطة التي تُعد أحد قلاع الكهرباء بمصر وتعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجه والتي ساعدت علي التشغيل بأقل كميه وقود ممكنة في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كافة الإمكانيات اللازمة والعمل بالتكنولوجيا الحديثة.