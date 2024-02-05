تفاصيل مشاركة طلاب الجامعات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- عمر كامل:

أسادر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بالجهود التي قامت بها الجامعات المصرية للمشاركة في المعرض وتقديم التسهيلات للطلاب وتوفير الانتقالات المُيسرة لهم؛ لحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض؛ بهدف الإثراء التثقيفي والمعرفي للطلاب، وتعميق إدراكهم للقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم.

وشاركت الجامعات المصرية في المعرض من خلال تنظيم زيارات للطلاب بصُحبة عدد من قيادات الجامعات برعاية رؤساء الجامعات ونوابهم وبتنسيق إدارات الأنشطة الطلابية للرعاية الثقافية، واشتملت الزيارات على تفقد أجنحة الوزارات والهيئات الوطنية ومن بينها، أجنحة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، والجناح العسكري، وأكاديمية الشرطة، وأكاديمية مكافحة الفساد، وكذا أجنحة مبادرة "حياة كريمة"، وعدد من دور النشر المختلفة، كما استمع الطلاب لمحاضرات توعوية وتثقيفية حول جهود الدولة في المشروعات القومية والنقاش حول القضايا والتحديات التي تواجه الأمن المصري.

وشاركت جامعة القاهرة في المعرض بمجموعة من الإصدارات والدراسات والمجلات من خلال جناح الجامعة الذى ضم عددًا كبيرًا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمجلات العلمية المُتخصصة للكليات والأقسام العلمية، في إطار مشروع تطوير الوعى وبناء الإنسان المصري، كما قدم د. عثمان الخشت رئيس الجامعة محاضرة افتتاحية حول "السلام العالمي والدولة الوطنية" بدعوة من د. عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ورئيس المُنتدى العالمي للسلام، وذلك بجناح منتدى أبوظبي للسلام بالمعرض.

وشاركت جامعة قناة السويس بفوج يضم 96 طالبًا وطالبة، وأطلقت جامعة أسيوط سلسلة زيارات لطلاب الجامعة للمعرض، لتشجيعهم على اقتناء الكتب والمؤلفات والاهتمام بالقراءة، كما قام وفد مُكون من 45 طالبًا وطالبة من جامعة أسيوط الأهلية بزيارة للمعرض.

ونظمت جامعة الزقازيق زيارة من 100 طالب وطالبة للمعرض، وقام وفد يتكون من 25 طالبًا من جامعة حلوان بزيارة لتفقد الجناح العسكري في إطار التعاون بين جامعة حلوان والقوات المسلحة وبدعوة من قوات الدفاع الشعبي والعسكري للاطلاع على مقتنيات الجناح.

وقام طلاب جامعة المنيا بزيارة لأجنحة دور النشر المختلفة، وجناح المشروع الوطني للقراءة، وحرصوا خلالها على اقتناء الكتب التي نالت اهتمامهم.

وقام وفد من جامعة دمياط بزيارة للمعرض، وتفقد مقر عرض الكتاب المطبوع لأول رسالة دكتوراة بكلية الحقوق بالجامعة تحت عنوان "الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية".

كما شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في المعرض، وتفقد الطلاب جناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا زيارة الأجنحة المختلفة وحضور الفعاليات التي ينظمها المعرض.

ونظمت جامعة الوادي الجديد زيارة من 40 طالبًا وطالبة يمثلون مختلف الكليات للمعرض، وخلال الزيارة اهتم الطلاب بالتواصل المباشر مع ممثلي أجنحة هيئة الرقابة الإدارية وجناح وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وزار وفد من جامعة عين شمس المعرض، في إطار الدور الريادي للجامعة لدعم منصات العلم وتعزيز الثقافة والمعرفة، وأجرى الطلاب عدة لقاءات خلال الزيارة وأكدوا أن الزيارة ساهمت في إضافة الكثير إلى خبراتهم وتطوير قدراتهم الثقافية والفنية بجانب النواحي العلمية.

ونظمت جامعة كفر الشيخ زيارة للمعرض بحضور عدد من قيادات الجامعة، كما قام وفد من 25 من طلاب جامعة الإسكندرية وفريق القادة الاجتماعي بزيارة للمعرض وحضور عدد من ورش العمل وتفقد معرض وزارة الدفاع ومعرض حياة كريمة، وحضور عدد من الندوات التثقيفية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري والتي تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدي الطلاب.

ونظمت جامعة الملك سلمان الدولية زيارة لطلابها؛ بهدف ثقل مهاراتهم البحثية والعلمية واقتناء الكتب العلمية المفيدة لتخصصاتهم.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بوعي الطلاب، وبناء شخصيتهم المعتدلة ضد الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى اعتماد الوزير لنتائج النسخة الثانية من مسابقة "معا" التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة تستهدف دعم القيم الأصيلة للمجتمع المصري، في عدة محاور تشمل؛ (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال) والتي تم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى النجاح الكبير الذي حققته المسابقة، منوهًا بالتعاون الدائم بين وزارت التعليم العالي والثقافة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، وكافة الجهات الأخرى المشاركة في المسابقة، وذلك حرصًا من هذه الجهات على التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة الأفكار غير السوية، وتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم من نوعه في المنطقة كلها، ويستمر خلال الفترة من (25 يناير وحتى 6 فبراير لعام 2024)، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، وتقام هذه الدورة تحت عنوان "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة"، وتم اختيار الدكتور سليم حسن عالم المصريات شخصية الدورة، والكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل، ودولة النرويج ضيف شرف المعرض.