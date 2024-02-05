عبدالغني يبحث كيفية النهوض بامتحانات النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية

معرض الكتاب.. توافد الجمهور في اليوم الثاني عشر- صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا مع أعضاء لجنة متابعة امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمراحل الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية، بمقر القطاع بمدينة نصر.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع التقارير الواردة من خلال متابعة المناطق الأزهرية والتي تم رصدها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/2024م.

وناقش رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التقارير الواردة من المناطق والتي تم رصدها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تضمنت معلومات حول سير الامتحانات، والتحديات التي واجهت الطلاب والمعلمين، واقتراحات لتحسين العملية الامتحانية في المستقبل.

في الوقت نفسه، بدأ الأزهر الشريف، الاستعداد للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية وكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2024/2023.

وانطلقت إجازة الفصل الدراسي الأول، بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الثامن من فبراير.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر:

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت العاشر من فبراير لعام 2024، وتنتهي يوم الخميس 30 من مايو.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الجامعي 2024/2023، في شهر يونيو، على أن تعقد امتحانات التصفية يوم السبت السابع من سبتمبر.

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