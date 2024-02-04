بحمولة 142 ألف طن.. ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه

كتب- محمد نصار:

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مساء السبت 3 فبراير 2024، سفينة الحاويات العملاقة "T.ROOSEVELT" توكيل "CMA CGM" والتي يتم تراكيها لأول مرة بأرصفة ميناء الإسكندرية حيث تم استقبالها على رصيف محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي تم افتتاحها بحضور رئيس الجمهورية في يونيو 2023 .

وقالت وزارة النثل، في بيان اليوم، إن ميناء الإسكندرية كان قد استقبل منذ أقل من شهر السفينة "NEVADA" والتي كانت تعد أكبر سفينة حاويات تصل ميناء الإسكندرية حتى ذلك الوقت إلا أنه وفي إطار استكمال سلسلة الإنجازات فقد نجح ميناء الإسكندرية اليوم في استقبال السفينة "T.ROOSEVELT" برقم التسجيل "IMO 9780873" والتي تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الإسكندرية حتى تاريخه.

ويصل طول السفينة "T.ROOSEVELT" والتي ترفع علم مالطا إلى 365.9 م بعرض 48.2 م وبغاطس يصل إلى حوالي 16 م بحمولة كلية 142 ألف طن بطاقة 14,440 حاوية مكافئة وجار حاليا العمل على تفريغ حمولتها.

واتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فور تلقيها إخطارًا بمخطط السفينة "T.ROOSEVELT" الرسو بالميناء، جميع الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة وعبورها من خلال المجر الملاحي لقناة السويس في الأول من فبراير حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

ونفذ ميناء الإسكندرية عدة مشروعات ضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بطاقة تداول 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف وحدة بضائع دحرجة سنويًا بالإضافة إلى تكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران بأعماق تصل إلى 20 م تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن فضلًا عما يتم إنشائه حاليًا من أرصفة ومحطات تخصصية بميناء الدخيلة على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية فضلا عن تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسير تراكي السفينة العملاقة "T.ROOSEVEL" وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة والذين اتخذوا كل الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها والمتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء مالطا.

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