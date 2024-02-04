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BBC

معرض الكتاب.. إقبال جماهيري كبير في اليوم الحادي عشر- صور

01:00 م الأحد 04 فبراير 2024
  • عرض 7 صورة
    معرض الكتاب
  • عرض 7 صورة
    معرض الكتاب
  • عرض 7 صورة
    معرض الكتاب
  • عرض 7 صورة
    معرض الكتاب
  • عرض 7 صورة
    معرض الكتاب
  • عرض 7 صورة
    معرض الكتاب
  • عرض 7 صورة
    معرض الكتاب
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم الحادي عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الخامسة والخمسين، إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقد اصطف المئات أمام بوابات المعرض، من جميع الأعمار، رجالا ونساء وأطفالا، تمهيدا لدخولهم القاعات الرئيسية المعروض بها الكتب لزيارة دور النشر المختلفة، والإطلاع على أحدث إصدارات دور النشر المصرية والعربية والعالمية.

كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض، بهدف التعرف على الثقافات المختلفة، حيث تضم الدورة الـ55 من معرض القاهرة للكتاب 1200 دار نشر من 70 دولة.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

تقام هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، إقبال جماهيري كثيف.

معرض الكتاب أطفال الفعاليات الثقافية الفعاليات الفنية

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