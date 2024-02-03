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BBC

أمطار وثلوج.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

08:01 ص السبت 03 فبراير 2024
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كتب- محمد أبو بكر:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يسود خلال الساعات المقبلة طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أنه يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، ودرجة الحرارة للمدن الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبري تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية.

وأوضحت، أنه يتواجد فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

الطقس الأمطار الثلوج درجات الحرارة

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