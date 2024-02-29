رئيس الوزراء: لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزام الحكومة البناء على مشروع رأس الحكمة وغيره في جذب استثمارات جديدة.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس: لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا.

وأضاف أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائدًا كبيرة على الشعب المصري.