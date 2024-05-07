خالد الجندي: "نجدد البيعة لبلدنا ورئيسنا لحماية فلسطين"

كتبت -داليا الظنيني:

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمواقف الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية.

وقال الجندي: "لازم نجدد البيعة لبلدنا ولرئيسنا في كل القرارات التي يراها لحماية المستضعفين والأطفال في فلسطين".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "نجدد الثقة في القيادة السياسية وعاشت مصرنا حائط صد ضد جحافل الإجرام من النيل من أولادنا على الأرض في فلسطين".

اقرأ أيضًا:

15 صورة تشرح خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات

15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل

متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء

بـ19 صورة جديدة.. موعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات مترو "وادي النيل وجامعة الدول"

يظهر بعد ساعات.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن هلال شهر ذو القعدة 1445

شاهد أحدث 39 صورة لمترو وادي النيل وجامعة الدول قبل افتتاحهما للجمهور

30 صورة من المراكز التكنولوجية.. إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء في اليوم الأول