سمير فرج عن اجتماع الرئيس مع قادة الجيش: رسالة لمن يهمه الأمر

كتبت -داليا الظنينى :

اعتبرت اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة القوات المسلحة بأنه "رسالة لمن يهمه الأمر".

وأوضح أن "هذا الاجتماع من الاجتماعات النادرة التي تعقد، ويتم على أعلى مستوى مع القادة".

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أن الاجتماع المعلن رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر في أي اتجاه، وفي مثل هذه الاجتماعات، يبدأ الرئيس بإلقاء كلمة، ثم يبدأ مدير الاستخبارات العسكرية في الحديث عن التهديدات التي تحيط بالدولة المصرية، ثم يكشف رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة عن موقف التعامل مع تلك التهديدات.

وأوضح "فرج" أن الرئيس يناقش تكتيكات التأمين للأربعة اتجاهات استراتيجية وكيفية التعامل معها سواء في ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر، مبينا أن مصر أكبر دولة متأثرة بالصراعات في البحر الأحمر.

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