خبير اقتصادي: إدارة المطارات مع القطاع الخاص ليس أمرًا جديدًا

كتب - داليا الظنيني:

علق الخبير الاقتصادي يسري الشرقاوي، على ‏تصريحات محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بشأن إعلان مصر عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية قريبًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: إن هذه حالة مكررة في العديد من الدول، فهناك شركات خاصة أو شبه حكومية بالعالم تدير مطارات.

وأوضح، أن هذا سيكون عبارة عن شراكة استثمارية يتم من خلالها إدخال التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الأصول الخاصة بالدولة.

وأشار إلى أن السيادة تكون لأي دولة على ما تمتلكه من أصول، وعند دخول أي مستثمر لتطوير منشأة لا يعني أنه أصبح له السيادة الكاملة ولكنه يطور مقابل أرباح.

وأكد "الشرقاوي" أن العائد من المطارات المصرية سوف يزيد ويكون أفضل ويزيد معها كفاءة القائمين على الوضع التفاوضي لمثل هذه الاتفاقيات.

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