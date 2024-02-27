تنسيق وأماكن محددة.. سمير فرج يكشف كواليس الإنزال الجوي لمساعدات غزة

كتبت -داليا الظنينى:

كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن تفاصيل تنفيذ مصر عملية إنزال جوي لمساعدات فوق غزة بمشاركة 4 دول.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: إن وسط وشمال غزة لا تصل إليهما المساعدات، وعملية الإنزال الجوي تمت بالمظلات.

ولفت إلى أن عملية الإنزال جاءت بسبب صعوبة الإرسال البري وقطع الإسرائيليين للطرق في غزة.

وأشارت إلى أن "المساعدات تكون في كونتينرات ويتم إنزالها عبر قوات المظلات، وتم تحميلها في الطائرات c130 وأنزلت في الأماكن المحددة لها وفق الخرائط والرصد والمتابعة، وهناك جهاز إشعاعي يساعد الطيار على تحديد موقع الإنزال بالتحديد".

ولفت الخبير العسكري إلى أنه تم التنسيق مع إسرائيل لتجنب استهداف الطائرات القائمة بعملية الإنزال، مضيفا: "كل دولة أسقطت المساعدات في مناطق عدة شمال ووسط قطاع غزة، وأكبر كثافة سكانية لسكان غزة في منطقة رفح، ومصر صممت معسكرات للاجئين من الخيام والمخابز و3 محطات تحلية المياه ودورات للمياه".

وأضاف فرح: "مواطنو غزة يأكلون من ورق الشجر وليس لديهم أي معونات غذائية".

وبشأن فتح معبر رفح، قال فرج: إن المعبر مفتوح دائما، وإسرائيل هي من تمنع دخول المساعدات وحدث سابقا في وجود أنتطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي أشاد بدور مصر في إدخال المساعدات".

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