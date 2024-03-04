مصطفى بكري يقدم بياناً عاجلاً بشأن قرار التخلي عن إدارة المطارات



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص والرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرة الحكومه علي إدارة المنشآت الحيويه وتأثيرات هذا القرار علي مستقبل العاملين في المطارات.

وأكد بكري في بيانه العاجل بضرورة حضور رئيس الوزراء إلى المجلس لتبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار ، وعما إذا كان ذلك بداية لخصخصة الإداره في المنشآت الإستراتيجية.