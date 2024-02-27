600 ألف فدان بنجر.. بدء توريد بنجر السكر 2024.. والمصيلحي يكشف الاحتياطي الاستراتيجي -فيديو

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ حيث تم زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر، بدأت في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعًا، موضحًا أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولَي قصب وبنجر السكر من المزارعين، لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، على مصنع شركة الفيوم للسكر، بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر، من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان، خلال موسم بنجر السكر 2024.

وأضاف كمال أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تم زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه، ليتراوح من 1900 إلى 1350 جنيه، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر، خلال الموسم الجاري؛ بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح كمال أنه سيتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر، يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيهًا للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024، ويتضمن 1400 جنيه سعرًا أساسيًّا و350 جنيها حافزًا إضافيًّا عن الطن الواحد.

وتابع كمال بأنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعرًا أساسيًّا و300 جنيه حافزًا إضافيًّا للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيهًا للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعرًا أساسيًّا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًّا للطن.

وقال كمال إنه سيتم صرف 1350 جنيهًا للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم، ويتضمن 1100 جنيه سعرًا أساسيًّا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًّا للطن.

وقال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركته قامت بالتعاقد مع 45 ألف مزارع، لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات؛ هي الفيوم، وبني سويف، وشمال المنيا، وأسيوط، وجنوب الجيزة، ليتم منها إنتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 ألف طن سكر أبيض.

وأكد فتحي، خلال الجولة التفقدية على مصنع الشركة في محافظة الفيوم، أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبراير الجاري، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأوضح فتحي أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويًّا، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية، وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس وعلف البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا.

وأكد المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الفيوم للسكر، أنه يتم إنتاج سنويًّا 80 ألف طن مولاس، و90 ألف طن علف بنجر، وذلك من الكميات المستلمة من بنجر السكر.

وأشار فتحي إلى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويًّا بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر) سنويًّا، ويتم استيراد من 400 إلى 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال عادل كمال، رئيس قطاع المبيعات بشركة الفيوم للسكر، إنه يتم صرف كل مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركة، حيث إنه يتم عمل ورديتَين في اليوم، مشيرًا إلى أن الوردية الواحدة بعدد 12 ساعة، كما أن هناك أسطولًا من سيارات النقل يصل إلى 45 سيارة نقل كبير.

وقال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم توجيه كامل إنتاج السكر المنتج من القصب والبنجر لصالح بطاقات التموين بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا، إضافة إلى ضخه في معارض وشوادر أهلًا رمضان المنتشرة على مستوى الجمهورية، بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد .