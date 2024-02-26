إعلان

BBC

طائرات تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية (فيديو)

05:35 م الإثنين 26 فبراير 2024

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد فتحي:
بثت قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، لقطات مصورة لإحدى الطائرات وهي تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية.

وتأتي تلك المساعدات في محاولة من الطائرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التضييق الخانق من قبل الاحتلال لتقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية.

يذكر أن منظمة اليونيسف، قد قالت إن إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.

وأضافت أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل، كما شددت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

القاء مساعدات طائرات المساعدات حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة الثقافة تلتقي الدكتور خالد داغر وتشكره على فترة رئاسته لدار الأوبرا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* حرارة الجمعة 32 درجة.. والأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس السبت
* سعر الدولار يعود للارتفاع بشكل مفاجئ في السوق السوداء
* حبس وغرامة.. البرلمان يوافق نهائيا على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
* سنوات من المحاولة قبل رأس الحكمة.. ماذا نعرف عن "رأس جميلة" وخطة تطويرها؟
"حقنة إنقاذ ممتدة ولكن".. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟