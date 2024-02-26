طائرات تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية (فيديو)



كتب- محمد فتحي:

بثت قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، لقطات مصورة لإحدى الطائرات وهي تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية.

وتأتي تلك المساعدات في محاولة من الطائرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التضييق الخانق من قبل الاحتلال لتقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية.

يذكر أن منظمة اليونيسف، قد قالت إن إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.

وأضافت أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل، كما شددت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.