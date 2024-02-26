برلمانية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن حادث منشأة القناطر: من سمح بركوب 14 شخصًا؟

كتب- محمد أبو بكر:

دعت النائبة هند رشاد، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى ضرورة التحقيق في وجود إهمال أو أسباب فنية قد تكون سببًا في وقوع حادث غرق مركب منشأة القناطر الأليم، الذي وقع جنوب محافظة الجيزة.

وأكدت "رشاد"، في تصريح خاص أدلت به لـ"مصراوي"، أن الجميع ينتظر حاليًا نتائج التحقيقات، مؤكدة أن العدالة في مصر تُولي أهمية كبيرة لأمن وسلامة المواطنين، وستضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله.

وأضافت أمينة سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه إذا كانت شركة المقاولات هي المسؤولة عن وسيلة نقل المواطنين، فينبغي محاسبتها واستجوابها بشأن أسباب وقوع الحادث وتفاصيله.

وأوضحت أمينة سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، أن الإعانات العاجلة التي قررت وزارة العمل صرفها لا تُعوِّض بالتأكيد الأسر عن فقدانها لأحبائها، إلا أن مبلغ 200 ألف جنيه يُعتبر رقمًا مميزًا.

ولفتت النائبة، إلى أنه من المتوقع أن تقوم محافظة الجيزة وكفر الشيخ، بصرف إعانات لضحايا الحادث الأليم، على غرار ما قامت به وزارة العمل، بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والخيرية.

وطالبت، بالالتزام بالقوانين العامة، مُتسائلة، إذا كانت المعدية لا تتحمل أن يستقلها 10 أشخاص أو أقل، فمن سمح بركوب 14 شخصًا؟ وكيف سمح صاحبها بذلك؟.

كما طالبت أمينة سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمحاسبة المسؤولين والمقصرين في هذا الشأن بشكل عاجل، وأكدت على ضرورة توجيه حملات توعية للمواطنين؛ للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.