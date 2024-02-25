بـ200 ألف جنيه| العمل تستحدث بنداً لمواجهة حوادث العمالة غير المنتظمة.. ما شروطه؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الشيماء عبدالله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن استحداث بند لمواجهة الحوادث للعمالة غير المنتظمة.

وأضافت لـ"مصراوي"، أنه تم استحداث بند مواجهة الحوادث للعمالة غير المنتظمة؛ لتغطية حوادث العمل التي تسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.

وأوضحت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة، أن بند مواجهة الحوادث من شأنه تغطية حوادث العمل بـ200 ألف جنيه.

وأشارت، إلى أنه حاليًا يستفيد من منح العمالة غير المنتظمة، مليون و159 ألف عامل، وهم المسجلون في قواعد البيانات، وفقًا لأحدث الإحصائيات.