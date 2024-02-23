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BBC

طريقة وحيدة للإقلاع عن التدخين يكشفها حسام موافي

11:22 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أخذ العينة من الجسم أدق وسائل التشخيص لآلام الصدر وخاصة مع المدخنين.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أخطر ما يتعرض له المدخن هي الأورام، معلقا: التشخيص يظهر على هيئة نقاط تري تحت المجهر.

وصرح الدكتور حسام موافي، أن بعض حالات الأورام المكتشفة مبكرا يتم شفاؤها بنسبة كبيرة، مستشهدا بأحد المدخنين الذي تعرض لسرطان القولون بسبب استمرار التدخين لسنوات عديدة.

وقال حسام موافي إن الإرادة هي الوسيلة الوحدية فقط للإقلاع عن التدخين، محذرا: التدخين لا يسبب الإصابة بسرطان الرئة فقط، بل سرطانات القولون والمثانة، والدم والمعدة أكثر في المدخنين.

حسام موافي التدخين الإقلاع عن التدخين

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