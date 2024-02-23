مدبولي: الدولة ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض مشروع "رأس الحكمة"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض مشروع "رأس الحكمة تعويضا كاملا نقدي وعينى.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية.

وتابع:"نتحدث عن جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي مدروس، وأوجه الشكر للرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى".