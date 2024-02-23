إعلان

BBC

مدبولي: الدولة ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض مشروع "رأس الحكمة"

04:28 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض مشروع "رأس الحكمة تعويضا كاملا نقدي وعينى.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية.

وتابع:"نتحدث عن جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي مدروس، وأوجه الشكر للرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع رأس الحكمة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سنتجاوز الأزمة".. مدبولي: استثمارات رأس الحكمة بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| مدبولي: صفقة استثمار "رأس الحكمة" هي الأضخم في تاريخ مصر
* أسعار الدولار والذهب والسلع.. 5 فوائد متوقعة للصفقة الاستثمارية المرتقبة