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الحوار الوطني يثُمن قرار الحكومة بالمشاركة في الجلسات وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

10:18 م الخميس 22 فبراير 2024

الحوار الوطني

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كتب- حسن مرسي:

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وفي هذا السياق يتوجه مجلس الأمناء بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم و المستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.

الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني

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