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أحد رواد علاج الأمراض الجلدية.. وزير الصحة ينعى الدكتور هاني الناظر

02:09 م الخميس 22 فبراير 2024

هاني الناظر

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كتب- عمرو صالح:

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمجلس القومي للبحوث، وأحد رواد علاج الأمراض الجلدية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم.

ودعت وزارة الصحة بجميع أعضائها، المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور محمد هاني الناظر، أعلن عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صباح اليوم، وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

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وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان

هاني الناظر سبب وفاة هاني الناظر علاج الأمراض الجلدية الدكتور خالد عبد الغفار

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