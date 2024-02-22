"الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام القادمة: أمطار ورياح وشبورة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عدد من الظواهر الجوية المُختلفة، أبرزها أمطار على مناطق متفاوتة، وشبورة مائية، ونشاط رياح.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة القادمة، تشهد، شبورة المائية تبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة، أن يؤثر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

كما توقعت، أن يشهد طقس الجمعة، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

أشارت الأرصاد، إلى أن طقس السبت القادم، يشهد، أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن الطقس يتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من جوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة.

ونوهت إلى تأثر الأجواء الجوية السبت القادم، بشبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس الأحد القادم، تشهد، بشبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الإثنين 26 فبراير وحتى الثلاثاء 27 فبراير 2024

تابعت الهيئة، أنه يسود حالة الطقس بدءًا من الإثنين 26 فبراير وحتى الثلاثاء 27 فبراير، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأكملت الأرصاد، أن حالة الطقس تتأثر بشبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.