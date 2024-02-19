وزير العمل: 739 مركز تدريب مهني خاص سجلوا بياناتهم في "مهني 2030"



كتب- محمد أبو بكر:

تابع حسن شحاتة وزير العمل، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته "الوزارة"، منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع "القطاع الخاص".

وترأس " الوزير" بديوان عام الوزارة ،اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص،حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف.

كما أعلنت "اللجنة" على تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص في 21 محافظة ،للوقوف على "القُدرة المؤسسية" لها ..واستمع الوزير من "اللجنة " بعض الملاحظات التي تواجههم على أرض الواقع،ووعد بالتدخل لمواجهتها في أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، و رباب عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة ، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية ، والمهندس أحمد صديق عضو اللجنة التنفيذية .