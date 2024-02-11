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BBC

هناك فائض.. "الغرفة التجارية" تكشف أسباب انخفاض أسعار الأرز

07:52 م الأحد 11 فبراير 2024

رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، تفاصيل تراجع أسعار الأرز، مؤكدًا أنه متوفر حاليًا باعتباره سلعة محلية.

وأضاف رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد إن هناك إنسيابية في التوزيع بتعاون الأجهزة المعنية مع الغرفة التجارية.

وأوضح، أن أسعار الأرز انخفضت بسبب قرب حلول شهر رمضان وتجهيز شنط رمضان وموائد الرحمن، وذلك بسبب أن المضارب أعدت في شهر رجب التجهيزات المتعلقة بالأرز.

وأكد أن سعر كيلوا الأرز مفترض ألا يتعدى 35 جنيهًا لأعلى درجة وسعر، منوها أنه يخرج من المضارب رسميًا من 27 لـ30 جنيهًا بحسب النوعية والدرجة.

وتابع: "متواصلون دائما في كل المحافظات والأرز متوفر مثل باقي السلع، والإنتاج حاليا يكفي وهناك فائض، والأسعار ليست مستقرة في بعض المناطق لأسباب تخص السلاسل والمتاجر".

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