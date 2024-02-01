كوكتيل مخدرات بـ 31 مليون جنيه.. الداخلية تطارد العناصر الإجرامية في 3 محافظات

كتب- محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت تجار ومروجي المواد المخدرة في 3 محافظات.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 375 كيلوجراما من "الهيدرو والحشيش والهيروين والشابو"، ونحو 160 ألف قرص "تامول"، بحوزة 16 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في الإسماعيلية، مطروح وسوهاج.

وقدرت قيمتها المالية للمواد المخدرة بـ 31 مليون جنيه، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.