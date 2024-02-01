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BBC

كوكتيل مخدرات بـ 31 مليون جنيه.. الداخلية تطارد العناصر الإجرامية في 3 محافظات

12:45 م الخميس 01 فبراير 2024

حملات امنية

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كتب- محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت تجار ومروجي المواد المخدرة في 3 محافظات.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 375 كيلوجراما من "الهيدرو والحشيش والهيروين والشابو"، ونحو 160 ألف قرص "تامول"، بحوزة 16 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في الإسماعيلية، مطروح وسوهاج.

وقدرت قيمتها المالية للمواد المخدرة بـ 31 مليون جنيه، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

حملات امنية وزارة الداخلية كوكتيل مخدرات

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