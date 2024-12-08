وزيرة التنمية المحلية تتفقد المدينة الشبابية بالعريش

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، المدينة الشبابية بالعريش، يرافقها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى مسؤولي مؤسسة "مصر الخير".

وخلال الزيارة، تابعت الوزيرة فعاليات متعددة تنظمها مؤسسة "مصر الخير"، والتي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي، ومن بين هذه الفعاليات حملة "إطعام مستمر"، التي تقدم وجبات غذائية للأسر والأفراد.

كما تفقدت الوزيرة، صالة الطعام، حيث اطلعت على آليات تقديم الوجبات للأسر المستفيدة والمستحقة، وكذا تفقد قوافل السعادة للأطفال وحملة "سكن ودفا"، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

وتضمنت الفعاليات أيضًا تنفيذ عروض فنية وترفيهية، من أبرزها العرض المسرحي الشهير "الليلة الكبيرة"، والذي أضفى أجواءً من البهجة على الأطفال وجميع الحاضرين، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال مع "مهرج السرك".

وعلى هامش الزيارة، اطلعت وزيرة التنمية المحلية، على أنشطة الحرف اليدوية والمشغولات الفنية التي شملت منتجات مثل الشنط اليدوية والسجاد اليدوي، فضلًا عن بعض المشغولات والحرف اليدوية، والتي تهدف إلى دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات المحلية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بحملة "سكن ودفا"، التي تسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وداعمة للأسر الأكثر احتياجًا في شمال سيناء، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم التنمية المستدامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في شمال سيناء.

من جانبهم، قدم أهالي شمال سيناء، بعض الهدايا التذكارية من الصور والمشغولات اليدوية والحرفية لوزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

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