صور.. افتتاح سوق اليوم الواحد بالمرج وتخفيضات كبيرة في الأسعار

كتب- محمد سامي:

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع محافظة القاهرة، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد في منطقة المرج، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

مبادرة أسواق اليوم الواحد

تأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، والفواكه، واللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية، ويسهم في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت 5 أسواق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة، وجار العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية، مع التأكيد على أن الأسواق السابقة والتي تم افتتاحها تعمل في نفس أماكنها.

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