عمرو أديب عن الحزب السياسي المرتقب: هل مصر في حاجة لأحزاب موالاة؟

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبدو أن هناك حزب سياسي جديد في مصر، مستدلا بالاجتماع الذي حضره المهندس إبراهيم العرجاني وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، منهم وزير الإسكان السابق، ووزير الزراعة السابق.

خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أوضح أديب أن هذا الحزب الجديد يبدو أنه تطور طبيعي لائتلاف القبائل، والذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني، معقبًا: "هناك حديث على أن الحزب الجديد لديه تمويل ضخم، اسم إبراهيم العرجاني في صعود فهو يمتلك 35 شركة أساميها تخض، ولكن لماذا يدخل المعترك السياسي؟".

وأضاف مقدم "الحكاية": "الصورة اللي متصورينها تبدو صورة رسمية شكله حزب جديد.. دي مش جمعية خيرية، الأسماء المطروحة للحزب الجديد لن تكون معبرة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، محتاجين حزب يناقش ويعارض ويعمل جدل ودوشة".

وأكمل: "لو فيه حزب جديد مش هيكون سر، ولكن لو الاجتماع كان مجرد غدوة في فندق كمبينسكي إعزموني معاكم، هي مصر في حاجة لأحزاب موالاة.. نحتاج إلى حزب معارض قوي".

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