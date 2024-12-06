مدبولي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء اليوم، للمشاركة فى فعاليات منتدى الدوحة 2024 فى نسخته الثانية والعشرين تحت شعار "حتمية الابتكار"، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولى، إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وعمرو كمال الدين الشربينى سفير مصر العربية لدى قطر.

ومن المقرر أن يفتتح تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، منتدى الدوحة غدا السبت ، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويشهد منتدى الدوحة 2024 مشاركة عددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور "الابتكار" كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.

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