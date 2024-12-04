شركة مدينة مصر تستثمر 10 مليارات جنيه بسراي وتاج سيتي في 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

تواصل شركة مدينة مصر، تسريع وتيرة العمل بمشروعي سراي متعدد الاستخدامات، بالقرب من العاصمة الإدارية و"تاج سيتي"، في منطقة شرق القاهرة، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد.

وبلغت النفقات الرأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 10 مليار جنيه، كما نجحت مدينة مصر في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية على مدار عام 2024، من خلال إطلاق 5 مراحل جديدة في مشروعي "سراي" على مساحة 5.5 مليون متر مربع، و"تاج سيتي"، على مساحة 3.6 مليون متر مربع.

وفي مشروعها متعدد الاستخدامات سراي،

وأطلقت الشركة مشروع "شية" بسراي على مساحة 228,212 مترًا مربعًا محققًا مبيعات بقيمة 5.3 مليار جنيه، ومشروع "إيسي ريزيدنس" على مساحة 400 ألف متر مربع بمبيعات متوقعة بلغت 18.2 مليار جنيه.

وأطلقت مدينة مصر "تجد"، أول منطقة تجارية متكاملة على مساحة 39 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات العملاء بأنشطة تجارية متنوعة وبموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه.

وتعتزم مدينة مصر إطلاق ذراع جديدة لأعمال التشطيبات في يناير 2025، كجزء من خطط الشركة الأوسع نطاقا للتوسع في السوق العقارية محليا، بينما تستهدف التوسع في المشروعات غير السكنية خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن محفظة أراضي الشركة تتخطى 12.7 مليون متر مربع، من خلال إنشاء وحدات سكنية عصرية ومشروعات تجارية تلبي احتياجات عملائها المتطورة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، ومثلت نسبة المشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركة نحو 24.2% من إجمالي محفظة أراضي الشركة.

وتابع: تشكل مساحة الأراضي الجاري تطويرها بمشروع تاج سيتي حوالي 78.3% من مساحة أراضي المشروع، في حين مثلت المشروعات غير السكنية التي لم يتم طرحها بعد 21.7%. وفي مشروع سراي، بلغت نسبة الأراضي قيد التطوير حوالي 58.8% من إجمالي مساحة المشروع، في حين مثلت المشروعات السكنية وغير السكنية التي لم يتم طرحها بعد 26.5% و14.7%؛ على التوالي. كما تستهدف الشركة إسناد أعمال إنشاءات ومقاولات بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025.



وأكدت ارتفعت المبيعات التعاقدية بمعدل سنوي يتجاوز الضعف لتسجل 32.7 مليار جنيه في الربع الثالث، كما زاد عدد الوحدات المباعة بمعدل سنوي 58.5% لتبلغ 4097 وحدة في مختلف المشروعات، وشهدت الشركة أيضاً نمواً في مجمل الربح بمعدل سنوي 88.4% مسجلاً 5.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 75.1% مقابل 64.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.