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الرئيس السيسي يهنئ المصريين وشعوب العالم بالعام الجديد.. ماذا قال؟

08:26 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وشعوب العام، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، اليوم الثلاثاء: "أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥".

وأضاف الرئيس: "راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طياته كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، مواصلين العمل يدًا بيد من أجل مستقبل يعمه السلام والاستقرار، وتسوده روح التعاون والتكامل من أجل رفاهة البشرية.. كل عام وأنتم بخير".

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