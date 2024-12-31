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"قومي للمرأة" يفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى سوهاج الجامعي

07:52 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

قومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى سوهاج

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كتبت - نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى سوهاج الجامعي التابعة لجامعة سوهاج، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وكلية الطب بجامعة سوهاج .

وأكدت المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الدكتورة أمل فيليب - في تصريح لها اليوم الثلاثاء - الدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرض للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.

وأوضحت أن هذه الوحدة تأتي لتؤكد التزامنا بتوفير بيئة آمنة وداعمة للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وتمكينهن من استعادة حياتهن، حيث تتمثل أهمية الوحدة في تفعيل دور القطاع الطبى في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال دعم ومساندة المرأة التى تتعرض للعنف في الحصول على الخدمة الطبية وعلى العلاج الآمن والمساندة والدعم الطبي اللازم .

وأشارت إلى أن وحدة المرأة الآمنة تعمل على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والتوثيق الدقيق والإحالة للحصول على الدعم القانوني والاجتماعي، علاوة على رفع الوعي بأشكال العنف المختلفة وكيفية الوقاية منها.

المجلس القومي للمرأة جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي صندوق الأمم المتحدة للسكان العنف ضد المرأة الدكتورة أمل فيليب
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