الأتوبيس الترددي والجسيمات الصلبة.. جهود تحسين جودة الهواء في 2024

كتب- محمد نصار:

شهد عام 2024 جهودًا كبيرة من قبل وزارة البيئة في مجال الرصد البيئي لمستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة.

يأتي ذلك بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا به لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسي فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بالقاهرة الكبرى والدلتا، والوصول إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس (2015) حيث كانت 157 ميكروجرام/ م3 وانخفضت حتى الآن لتصبح (108 ميكروجرام/ م3).

وقد جاءت جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية الهواء على النحو التالي:

1- الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط:

نجحت وزارة البيئة في خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بالقاهرة الكبرى والدلتا من 157 ميكروجرام/ م3 في 2015 وصولًا إلى 108 ميكروجرام/ م3، مستهدفة الوصول إلى 50% بحلول 2030.

وبلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق الجمهورية.

كما تم الدفع بالمعمل المتنقل التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على جودة الهواء بالعاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة محافظة المنيا للوقوف على الوضع البيئى بالمنطقة، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تقييم التأثيرات البيئية الخاصة بتلوث الهواء الصادر عن مصانع كربونات الكالسيوم الموجودة بالمنطقة.

وتم التعاون مع الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل بشأن تقييم جودة الهواء بالطريق الدائري وذلك في إطار تنفيذ مشروع حافلات BRT على الطريق الدائري، إلى جانب المشاركة في حملة بداية بمحافظة القليوبية لرفع الوعي البيئي بملوثات الهواء ومصادره وبرامج تحسين جودة الهواء.

2- الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية:

وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة صناعية بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

3- الإنذار المبكر لملوثات الهواء:

يتم دراسة كل مناطق الجمهورية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية وهم (القاهرة الكبرى - الدلتا - الصعيد - القنال - سيناء - الساحل الشمالي - الصحراء الغربية "الوادي الجديد" - ساحل البحر الأحمر)، بعدد 58 نقطة دراسة، وتحديثها يوميًا ونشرها على صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.

وتم التشغيل اليومي المتكامل لمنظومة الإنذار المبكر خلال عام 2024 لكل من مكون التبنؤ بالعوامل الجوية ومكون دراسة تشتت انبعاثات المداخن المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وكذلك مكون التحليل الإحصائي لنقاط الحرق المرصودة بالأقمار الصناعية بالإضافة إلى مكون التحليل المكاني لبيانات الهواء الجوي المرصودة بالأقمار الصناعية دون انقطاع خلال العام.

وتم رفع كفاءة تقارير التحليل المكاني لبيانات انتشار الانبعاثات بزيادة الدقة المكانية للمناطق ذات الحساسية لتكون 4 كم × 4 كم في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وإسكندرية وبدقة مكانية 10 كم × 10 كم في نطاق مصر.

كما تم إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات "WRF" ويقوم بعمل تجارب افتراضية للتشتت ويقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.

4- الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية:

تم زيادة عدد محطات رصد مستويات إلى 43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

كما تم إعداد التقرير السنوي للشبكة لعام 2023 يشمل تحليل نتائج مستويات الضوضاء بكل مواقع الرصد والتوصيات اللازم اتخاذها للحد من مستويات الضوضاء، وتم إرساله إلى المحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات المقترحة بالتقرير لكل محافظة على حدة.

وتم إجراء قياسات داخل بيئة العمل للهواء ومستويات ضوضاء بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الطيران المدني، وتساهم هذه القياسات في تحديث السجل البيئي لهذه الشركات والتأكد من توافقها مع معايير الحدود المسموح بها في قانون البيئة.

إلى جانب المشاركة في لجنة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإعداد المواصفات المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء.

5- منظومة الحد من عوادم المركبات:

- برنامج فحص عادم المركبات على الطرق

تمكنت منظومة فحص عوادم المركبات خلال عام 2024 من تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية ،حيث تم فحص 41787 مركبة، وقد تخللت تلك الحملات توعية المواطنين وقائدي المركبات عن أخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات حفاظًا على الصحة العامة.

وتم إعادة الفحص داخل المركز الفني لعادم المركبات لعدد 7023 مركبة، واستكمال الإجراءات القانونية للتصالح مع 6445 مركبة وتوريد المبالغ المحصلة لصالح صندوق حماية البيئة.

- برنامج فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام

تم فحص وإعادة فحص الجراجات بواقع 18 جراجًا: (المنيب - بدر - الجيزة - إمبابة - أثر النبي - فم الخليج - نصر - فتح - الترعة - المظلات - السواح - الأميرية - جسر السويس - البساتين - المطرية - بورسعيد - المعادي - حلوان)، ثم إعادة فحص للأتوبيسات غير المتوافقة بقوة إجمالية 2467 أتوبيسًا منها 2149 أتوبيس ديزل و318 أتوبيس غاز طبيعي، وإعادة الفحص للأتوبيسات التي لم تجتز الفحص الدوري والمعطلة.

وتم متابعة خطة الهيئة لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الديزل واستبدال الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عامًا.

فضلًا عن المشاركة في تأهيل الضباط وأعضاء هيئات التدريس فيما يخص عادم المركبات من خلال المحاضرات والندوات، ومشاركة معهد النقل القومي في إعداد دراسات تخص الجدوى الاقتصادية للتوجه للتنقل الكهربائي.

كما تم التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لجنة "وسائل النقل" لوضع المواصفات الخاصة بالسيارات ومكوناتها، والمشاركة في اجتماعات قطاع النقل البحري بالمنظمة الدولية البحرية imo ومؤسسة ريمبيك فيما يخص موقف مصر من الانضمام للملحق السادس annex 6 لاتفاقية ماربول.

اقرأ أيضًا:

من "منزلي" لـ"تجاري".. تعرف على خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بـ"الكهرباء"

أمطار رعدية وشبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"التعليم" تُعلن طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026