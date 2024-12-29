موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وسبب إلغاء التلفريك

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موعد افتتاح حديقة الحيوان بعد تطويرها، إلى جانب مستجدات أعمال التطوير.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إنه من المتوقع افتتاح الحديقة أمام الجمهور خلال شهر سبتمبر من العام المقبل 2025.

وأضاف المصدر، أن الحديقة تشهد تطويرًا شاملًا، إلى جانب حديقة الأورمان أيضًا، مضيفًا أنه تم إلغاء مقترح مشروع التلفريك للربط بين الحديقتين، بسبب طبيعة المنطقة، واعتراض وزارة الآثار، على أن يتم تنفيذ نفق للربط بينهما بعرض 16 مترا.

وأشار المصدر، إلى أن طريقة عرض الحيوانات في الحديقة ستختلف بشكل كامل، حيث سيتم توفير تجربة الحياة البرية للحيوانات، وعدم الاستعانة بالأقفاص للحماية، على أن يتم وضع موائل حماية طبيعية.

وتابع المصدر: على سبيل المثال لا الحصر، سيتم إحاطة منطقة الأسود بالكامل ببركة مياه حيث من المعروف عن الأسود كره الماء، إلى جانب وضع سياج مكهرب في حالة تجاوز الأسود لمياه البحيرة.

وأوضح المصدر، أن أسعار تذاكر حديقة الحيوان لن تكون مرتفعة حيث أن الفكرة الأساسية هي جذب أكبر عدد من الزوار، لافتًا إلى وجود أنشطة متعددة داخل الحديثة يمكن للزوار الاستفادة منها مقابل أموال.

كما لفت المصدر، إلى أنه سيتم توفير أماكن مبيت للسياح والأجانب لمدة يوم، للاستمتاع بتجربة فريدة.

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