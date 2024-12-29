تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها

كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من إمكانية وجود عبوات مجهولة المصدر لأحد الكريمات المتداولة لعلاج الأمراض الجلدية.

وقالت الهيئة في خطاب توعية، إن التشغيلة المحددة للعقار "MELANOFREE TOPICAL CREAM 30GM"، تحمل رقم: 240640، من إنتاج شركة MELANO PHARMA.

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

وكريم Melanofree هو منتج موضعي يُستخدم لعلاج مشكلات الجلد المتعلقة بفرط التصبغ، ويحتوي لكريم على مكونات فعّالة تعمل على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات.

وتتضمن أبرز الاستخدامات الشائعة لهذا الكريم: علاج الكلف، تفتيح البشرة، علاج النمش، آثار حب الشباب.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين.

كما وجهت نصائح للمستهلكين بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو زيارة الموقع الإلكتروني.

ولمعرفة تفاصيل تشغيلات 3 أدوية أخرى حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر الجاري.. اضغط هنا

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