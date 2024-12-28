أحمد موسى: مصر خط أحمر ولن يُسمح لأحد بزعزعة أمنها

كتبت- داليا الظنيني:

شن الإعلامي أحمد موسى هجوماً حاداً على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار مصر، مؤكداً أن مصر خط أحمر ولن يُسمح لأحد بزعزعة أمنها.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة صدى البلد، حذر موسى من محاولات بعض الدول والقنوات الإعلامية لنشر الفوضى والشائعات في مصر، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى عرقلة تقدم البلاد وتقويض استقرارها.

وأكد موسى أن مصر لن تتهاون مع أي تهديد، وأنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين جماعة الإخوان المسلمين وإسرائيل لزعزعة أمن واستقرار مصر، وأن هذه الجماعات تعمل على نشر الفوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد موسى على أن مصر ستظل صامدة في وجه كل التحديات، وأنها ستواصل مسيرتها نحو التنمية والتقدم، داعيًا الشعب المصري إلى الوحدة والتكاتف لمواجهة هذه المؤامرات.

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