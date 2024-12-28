"الأنفاق" تعلن جميع وسائل الدفع في المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

كتب- محمد نصار:

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، توفير مختلف الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

وقالت الهيئة، في بيان السبت، إنه فيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة، تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، وبطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، وماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVM في جميع محطاته.

وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين لحرصهم على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب الفئات كافة.

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