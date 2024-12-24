الفنان صبحي خليل يكشف لمصراوي تفاصيل إنهاء أزمة قطع مرافق عن عمارته

كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان صبحي خليل، في تصريحات خاصة لمصراوي، عودة المرافق العامة إلى العقار الذي يقطنه بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بعد تدخل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وقال خليل: "كلمتني الدكتورة منال لتستوضح المشكلة، فأكدت لها أن هناك حكمًا قضائيًا بقطع المرافق عن العقار وقد تم تنفيذه، ولكن هناك أسرًا كثيرة وأشخاصًا كبارًا في السن متضررون من هذا الموقف، وليس لهم ذنب في الموضوع."

وأضاف خليل: "فوجئت بعد ذلك بالحي يعيد المرافق إلى العقار، وانتهت المشكلة".

وأثيرت في الساعات الماضية تفاصيل أزمة الفنان صبحي خليل، بعد قطع المرافق العامة عن العقار الذي يسكن فيه بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن الواقعة ترجع إلى عدة قضايا متداولة بين مالك الأرض والمقاول منذ 50 عامًا.

وأشار خليل إلى أن كلاً من صاحب أرض العقار والمقاول اتفقا على بناء العقار بالشراكة، ثم بدأت بعدها المشكلات تظهر بعد البناء وتملُّك السكان للعقار.