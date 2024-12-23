برودة شديدة وصقيع.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن تمركز منخفض سطحي متعمق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا.

وأوضحت الأرصاد أن تأثيره على مصر هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما أكدت اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط "إسكندرية - مطروح"، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5-3.5م.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما أنا هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلًا وفي الصباح الباكر.

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