جهاز حماية المستهلك: سنتعامل بحزم مع البلوجرز غير المسجلين لضمان حقوق المستهلكين

كتب- محمد سامي:

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن البلوجرز الذين يروجون للمنتجات والخدمات عبر الإنترنت دون تسجيل أو اعتماد رسمي لدى الجهاز، يمثلون تحديًا كبيرًا فيما يخص ضمان حقوق المستهلكين.

وأشار "السجيني"، إلى أن أي بلوجر يثبت تورطه في عمليات خداع أو نصب سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز اليوم تحت شعار "تجارة إلكترونية منضبطة"، أن عدد المتابعين الكبير للبلوجرز لا يضمن مصداقيتهم، وعلى المستهلكين التحقق من تسجيلهم لدى الجهاز قبل التعامل معهم لضمان الحماية اللازمة.

وأوضح "السجيني"، أن هناك سوء فهم شائعًا بين المواطنين بشأن دور شركات الشحن، حيث أكد أن مسؤوليتها تقتصر على توصيل المنتج، بينما تقع مسؤولية جودة المنتج وأي إخفاقات تعاقدية على عاتق المورد أو البائع.

وحذر رئيس الجهاز، من مخاطر الشراء من منصات تجارة إلكترونية خارج جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى صعوبة استرداد الأموال أو ضمان حقوق المستهلكين في حالة وقوع مشكلات، قائلًا:"شراء المنتجات من خارج البلاد يحمل مخاطر كبيرة، لذا ننصح بالتعامل مع جهات موثوقة داخل مصر".

ولفت "السجيني"، إلى جهود الجهاز في تعزيز التعاون الدولي مع دول مثل الجزائر وتونس؛ بهدف تبادل الخبرات وتطوير منظومة حماية المستهلك، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها التجارة الإلكترونية.

واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه بدعوة المستهلكين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية، والتأكد من مصداقية المنصات والجهات التي يتعاملون معها، لضمان تجربة شراء آمنة وخالية من المشكلاتـ مؤكدًا أن الجهاز سيواصل جهوده لضمان تنظيم سوق التجارة الإلكترونية وحماية حقوق جميع الأطراف.

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