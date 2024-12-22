"مستقبل وطن" يوافق على قانون المسئولية الطبية.. "يتضمن العديد من المزايا للطبيب"

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون مهم جدا ومطبق فى دول العالم أوربية وعربية.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: أرى أن مشكلة القانون تتلخص في 3 أمور: أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، وأعذرهم في ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.

وتابع: النقطة الثانية، هي أن الوضع العملي الحالي لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطي للطبيب، مستدركا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة ولكن لايتم تطبيقها إلا في حالات نادرة، ولكن في القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.

وأضاف: النقطة الثالثة، أن فكرة الحبس الاحتياطي لها ضوابط وليس أي حالة يتم الحبس فيها، فلا داعي للتخوف.

واختتم كلمته بموافقته على القانون، مؤكدا أن كل المواد بها مزايا للطبيب.

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